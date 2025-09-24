Senato Boğazlıyan’da Toplandı

Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen toplantıya senato üyeleri tam kadro katıldı.

Toplantıda, yeni eğitim ve öğretim yılının akademik ve idari gündem maddeleri ayrıntılı şekilde ele alındı.

Eğitim ve öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi, araştırma faaliyetlerinin artırılması, öğrenci odaklı projelerin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi, fiziki altyapının daha da geliştirilmesi ve üniversitemizin bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projeleri toplantının ana başlıklarını oluşturdu.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar toplantıda yaptığı konuşmada Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu’nun üniversitemiz açısından özel bir konuma sahip olduğunu belirterek, “Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu’nun ve Boğazlıyan’ın üniversitemiz açısından ayrı bir yeri var. Burası Yozgat Bozok Üniversitesi için kıymetli olmasının yanı sıra Türkiye genelindeki meslek yüksekokulları arasında da en başarılı ve en gözde kurumlardan biri” ifadelerini kullandı.

Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu’nda yer alan bölümlerin sektöre sağladığı katkılara dikkat çeken Yaşar, “Okulumuzda yer alan bölümler, sektörel anlamda ülkemize önemli katkılar sunuyor. Göreve başladığımız günden bu yana hem fiziksel altyapı hem de bilimsel ve eğitsel anlamda önemli gelişmeler kaydettik. Amacımız, Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu gibi örneklerle akredite bölüm sayımızı artırarak üniversitemizi ve şehrimizi daha da ileriye taşımaktır” şeklinde konuştu.

Üniversite senatosu ve yönetim kurulu toplantılarının kurumsal iletişimi güçlendirmek adına ilçelerdeki yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yapılacağı bilgisini veren Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosu olarak, artık senato ve yönetim kurulu toplantılarımızı ilçelerimizdeki yüksekokul ve meslek yüksekokullarında da düzenleme kararı aldık. Böylece hem okullarımızın sorunlarını yerinde dinleme hem de bu kurumlarımızın taşıdığı değeri daha görünür kılma imkânı buluyoruz. Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu’nun örnek niteliği nedeniyle ilk toplantımızı burada gerçekleştirdik” ifadelerine yer verdi.