Antakya doğumlu Ayşe Balıbey, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra bir süre kurumsal bir şirkette avukat olarak çalıştı. Ancak mesleki kariyerinde farklı bir yol izlemeye karar veren Balıbey, avukatlık görevinden istifa ederek "ayseninbavulu" isimli blogunu açtı. Kısa sürede dikkat çeken yazıları çeşitli mecralarda yayınlandı.

Yazı kariyerini farklı alanlara da taşıyan Balıbey, son dönemde bir sinema filmi, televizyon dizisi ve çeşitli reklam projelerine metin yazarı olarak katkı sağladı. Yaratıcı üretim sürecini sürdüren yazar, aynı zamanda vakıf üniversitelerinin hukuk fakültelerinde öğretim görevlisi olarak akademik alanda da çalışmalarına devam ediyor.