Sena Alkan, 5 Ekim 1990 tarihinde Sakarya'da doğmuştur. Eğitim hayatına Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde başlamış, bu alanda derinlemesine bir bilgi birikimi edinmiştir. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, uluslararası bir perspektif kazanmak amacıyla İngiltere'ye giderek eğitimine burada devam etmiştir. İngiltere'de kazandığı tecrübelerle İngilizce, Fransızca ve İtalyanca dillerinde yetkinlik kazanmıştır.

Kariyerine gazetecilik alanında adım atan Sena Alkan, 2013 yılında Daily Sabah gazetesinde muhabirlik ve seyahat sayfası editörlüğü yaparak medya dünyasına giriş yapmıştır. Bu görevdeki başarılı performansı sayesinde adından söz ettirmeyi başarmıştır. Sonrasında ATV ve A Haber kanallarında diplomasi muhabiri olarak görev almış, bu süreçte uluslararası ilişkiler ve diplomasi konularında derinlemesine bilgi ve tecrübe edinmiştir.

Sena Alkan’ın medya kariyerindeki son önemli adım, CNN Türk ekranlarına transfer olması olmuştur. Bu transfer, onun medya dünyasında ne kadar etkili ve tanınmış bir isim olduğunu bir kez daha göstermiştir. CNN Türk'teki görevinde de gazetecilik kariyerini başarılı bir şekilde sürdürmektedir.

Sena Alkan, medya kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekmektedir. Avrupa Birliği Danışmanı Hüseyin Aktürk ile evli olan Sena Alkan, eşinin uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanındaki bilgisiyle de bilgi alışverişinde bulunarak kişisel ve profesyonel hayatında büyük bir uyum sağlamaktadır.