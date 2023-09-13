Esra Abay, Sen Türkülerini Söyle yarışmasında birinci olduktan sonra araştırılmaya başladı. Pek çok yerde farklı bilgiler yer alırken ulaştığımız kaynaklardan sizin için doğru bilgileri derlemeye çalıştık. İşte detaylar:

TRT 1'de yayınlanan “Sen Türkülerini Söyle” yarışmasında birinci olan 29 yaşındaki gen yeteneğin kim olduğu ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Esra Abay kimdir?

ESRA ABAY KİMDİR?

Aslen Yozgatlı olan Esra Abay, “Sen Türkülerini Söyle” yarışmasında gösterdiği performans ile izleyenleri ve jüri üyelerini büyüledi. Yarışmadaki performansından sonra Esra Abay’ın nereli olduğu en çok araştırılanlar arasında yer aldı. İşte, Esra Abay'ın kimliği, kökeni, ve yaş bilgileri ile kariyeri hakkında merak edilen detaylar:

TRT 1'de yayınlanan "Sen Türkülerini Söyle" yarışmasına katılan Esra Abay Yozgatlı olduğunu söylemişti. Peki, Esra Abay kimdir?

1994 doğumlu olduğu bilinen Esra Abay’ın nereli olduğu hakkında çeşitli bilgiler yer alıyor. Bizzat kendisinden edindiğimiz bilgilere göre Esra Abay, Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı Menteşe köyünde doğdu. (Melike Aslı Arslan)