Sen Anlat Karadeniz de Fikret Vedat’ın öz babasıdır; zaten Fikret ile Vedat’ın babası sanılan kişi aynı kadına aşıktır. Vedat’ın annesi Gülendam Fikret’ten hamile kalmıştır; ama Vedat’ın babası sandığı adam ile evlenmek zorunda bırakılmıştır. Zaten Vedat’ın baba bildiği kişi de Fikret’in elinden sevdiği kadını zorla almıştır. Fikret ve Vedat’ın babası sandığı adam geçmişte çok iyi arkadaştır.

Diğer taraftan Vedat ve Tahir kuzendir; zira Saniye ve Sakine kardeştir. Vedat Fikret’in oğludur; Tahir de Deli Tahir’in oğludur. Deli Tahir ve Saniye kaçınca Saniye’nin abisi Fikret bunu sineye çekmez ve namusunu temizlemek için hem Tahir’i hemde Saniye’yi vurularak öldürür. Bu durumda Tahir’in babasının ve annesinin katili ise dayısı Fikret’tir.

SEN ANLAT KARADENİZ GÜLENDAM KİMDİR?

Gülendam Fikret’in sevgilisiyken Vedat’ın babası ile evlenmiş ve bu evlilikten Vedat dünyaya gelmiştir. Vedat ise babasının boğazını keserek onu öldürmüştür.

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Fikret karakteri Kaleli’lerin başının belası olmaya geliyor. Kaleliler’in amcası Tahir Kaleli 1970 yılında doğmuştur ve 1990 yılında vurularak öldürülmüştür. Tahir Kaleli’nin amcası Amca Tahir Kaleli Fikret’in kız kardeşine aşık olmuştur. Fikret’de hem kız kardeşini hemde amca Tahir Kaleli’yi vurmuş ve öldürmüştür. Fikret ise İstanbul’da bir kıza aşık olmuştur. O zamanlarda İstanbul’a gidip gelmek zordur. Fikret İstanbul’da sevdiği kadını bulmuş ve onu Trabzon’a getirmek istemiştir ancak Fikret’in sevdiği kadın Gülendam’ı Fikret’in patronu da ölümüne sevmektedir. Fikret patronunu en iyi arkadaşı sansa da patronu Gülendam’ı istemektedir.

Fikret o zaman Tahir Kaleli’yi öldürür ancak Tahir’i öldürmekle kalmaz kendisine ihanet eden kardeşini öldürür. Bunca kişiyi öldüren deli Fikret hala Kaleliler’den intikamını alamamıştır.

Fikret ve Vedat Sayar anladığımız kadarı ile baba oğuldur; ancak Vedat ile Fikret’in ne huyları ne karakterleri ne de zevklerini bir birine uymamaktadır. İki farklı dünyanın insanlarıdır. Vedat adaletsiz bir insanken Fikret’in kendine göre bir adaleti vardır.

Vedat herkesi arkasından vurabilen bir kişiliksiz iken Fikret’in psikopat da olsa bir kişili vardır. Vedat ve Fikret kardeşlerin tek ortak yönü ikisinin de psikopat olmasıdır.

Vedat Sayar ile Mustafa Kaleli şans eseri bir birlerini ticaret için bulmuş iki tüccar değildir. Fikret Kaleli bilerek Vedat Sayar’ın Mustafa Kaleli ile iş yapmasını istemiştir.

Fikret’in amacı Kalelileri maddi anlamda zor duruma düşürmek ve Kaleli kumu batırmak istemektedir. Bunu da bir şekilde yapacaktır.

Fikret normalde Vedat’ı sevmez. Vedat da Fikret’e hiç bir zaman katlanamaz; ancak konu ortak düşman Kaleliler olunca bir birbirlerini idare etmektedir baba ve oğul.

ERDAL CİNDORUK KİMDİR?

1965 de Adanda’da doğan Erdal Cindoruk 53 yaşındadır. Caner Cindoruk’un amcasıdır. Son olarak O Hayat Benim dizisinde rol almış ve Salih karakterine başarı ile hayat vermiştir. Kızıl Elma dizisinde Hasan Kırımlı karakteri ile sevilmiştir. Adana Büyükşehir belediye tiyatrosu oyuncusudur. Şefkat Tepe ve Sakarya Fırat yer aldığı önemli dizilerdendir.