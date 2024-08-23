Yozgat’ın Kadışehri ilçesine bağlı Akçakale köyünde, halk arasında nesiller boyu anlatılan Şemunel Gazi efsanesi, bölgenin kültürel mirasının önemli bir parçası olarak kabul ediliyor.

1. EFSANE: ŞEMUNEL GAZİ’NİN YENİLMEZ GÜCÜ

Şemunel Gazi, Akçakale’de yaşayan Müslümanların komutanı olarak bilinir. Efsaneye göre, düşmanlarıyla girdiği tüm savaşları kazanan bu kahraman, gücünü Allah’tan alır. Düşmanları onu doğrudan yenemeyeceklerini anlayınca, imanlı gibi görünen bir kadını ona eş olarak gönderirler. Bir gün eşi, Şemunel Gazi’ye "Seni kimse yenemiyor, ne kadar kuvvetlisin" der. Şemunel Gazi ise ona, "Allah bana bir kudret verdi. Ancak sakalımdan koparılan kıllarla parmaklarım bağlanırsa, ben çözemem ve yenilirim" der. Efsaneye göre, bu konuşmanın ardından Şemunel Gazi uykuya dalar. Eşi, sakalından kıl koparıp parmaklarını bağlar ve düşmana haber verir. Şemunel Gazi, kilisede hapsedilir; ancak bayıltıldıktan sonra serbest kalan parmaklarıyla tekrar düşmanla savaşmaya başlar ve onları alt eder.

2. EFSANE: KIBRIS HAREKÂTI’NDA ŞEMUNEL GAZİ

Bir başka efsaneye göre, Şemunel Gazi Kıbrıs Harekâtı sırasında mucizevi bir şekilde ortaya çıkar. Yakıtı tükenmek üzere olan bir uçağa Afyonlu bir veli ile birlikte binen Şemunel Gazi, pilota "Yakıtın bitmedi, bitmez de" diyerek onu cesaretlendirir. Pilot, düşman üzerine bomba yağdırdıktan sonra geri döner. Şemunel Gazi, pilotun yanından ayrılırken "Ben, Akçakale’deki Şemunel Gazi’yim" der ve ortadan kaybolur. Savaştan sonra pilot, Şemunel Gazi’nin kabrini ziyaret edip kurban keser.

3. EFSANE: ŞEMUNEL GAZİ’NİN SON SAVAŞI

Bir diğer efsaneye göre, Şemunel Gazi Kadışehri ilçesine bağlı Halı Köyü ile Akçakale arasındaki ormanlık alanda düşmanla çarpışırken, düşmanlarından biri onun başını uçurur. Şemunel Gazi, başını yere düşürmeden koltuğunun altına alır ve savaşmaya devam eder. Bu mucizevi durumu gören düşmanlar paniğe kapılarak kaçarlar. Şemunel Gazi’nin başı koltuğunun altında savaşırken, bir kadının durumu fark edip bağırması üzerine Şemunel Gazi yere düşer ve ruhunu teslim eder.