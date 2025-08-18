İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü organize suç örgütü soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Selahattin Yılmaz'ın liderliğini yaptığı öne sürülen yapılanmaya yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı avukat Semra Ilık da bulunuyor.

Korumalarıyla Dikkat Çekti

Gözaltına alınan Ilık’ın, kamuoyunda tanınan bir başka avukat olan Cem Duman ile birlikte hareket ettiği tespit edildi. Lüks araçlarla dolaşan ve korumalarla gezdiği belirlenen Ilık’ın gösterişli yaşam tarzı, sosyal medyada da sıkça gündem olmuştu. Ayrıca Ilık, Akit TV ekranlarında çeşitli konularda yaptığı yorumlarla da izleyicilerin karşısına çıkıyordu.

Semra Ilık Kimdir?

Semra Ilık, 7 Nisan 1989’da Şanlıurfa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamlayan Ilık, üniversite eğitimine Niğde Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde başladı ve Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İkinci üniversite olarak Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tamamlayarak avukatlık mesleğine adım attı.

Eğitime Ara Vermedi

Mesleki gelişimine önem veren Ilık, İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümlerinde eğitim hayatını sürdürmeye devam ediyor. Yurt dışında da aktif rol alan Ilık, Polonya'nın başkenti Varşova başta olmak üzere Lodz ve Wroclaw üniversitelerinde eğitim danışmanlığı yaptı. Bu görevlerinde, gençleri yurt dışı eğitimine yönlendiren projelerde yer aldı.

Baro Faaliyetleri Ve Sivil Toplum Çalışmaları

Semra Ilık, yalnızca mesleki alanda değil, sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlendi. Pek çok dernekte kurucu üyelik ve başkanlık yapan Ilık, İstanbul 2 Nolu Baro’da 235 sicil numarasıyla kayıtlı olarak görev yapıyor. Baroya bağlı birçok komisyonda çalışmalar yürüten Ilık; KVKK Koruma Kanunu Komisyonu, Hukuk Fakülteleriyle İş Birliği Komisyonu, Barolar Arası Dayanışma Komisyonu ve Kadın Hakları Merkezi gibi birimlerde yer aldı.

Soruşturmanın Detayları Merak Ediliyor

Operasyonun ardından Semra Ilık hakkında başlatılan soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı, kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Hukuk kariyerinin yanı sıra medyada da adından söz ettiren Ilık’ın dosyasındaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Gözler Soruşturmada

Şanlıurfalı avukatın gözaltına alınması, sadece hukuk çevrelerinde değil, sosyal medya platformlarında da büyük yankı uyandırdı. Gerek televizyon yorumları gerekse medyadaki görünürlüğüyle dikkat çeken Ilık’ın adının organize suçla anılması, tartışmaları da beraberinde getirdi. Soruşturma derinleştikçe, yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.