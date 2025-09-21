Sosyal medya platformlarında paylaştığı içeriklerle dikkat çeken Semra Dal, takipçileri tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Semra Dal Kimdir?

Sosyal medya dünyasında “Semra Chef” adıyla tanınan Semra Dal, 2024 yılında Kadir Ezildi’nin sunduğu “En Hamarat Benim” programına Isparta’dan katılarak adını duyurdu. Yarışmadaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Dal, haftanın birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Semra Dal, televizyon ekranlarındaki başarısını sosyal medyada sürdürerek geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Instagram’da @semra_chef kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan fenomenin, 482 bin takipçisi bulunuyor. Bugüne kadar 996 gönderi paylaşan Dal, özellikle yemek videoları ve günlük yaşam paylaşımlarıyla öne çıkıyor.

Profilinde “En Hamarat Benim 1.si” unvanını taşıyan Dal, kendisini “Evinizden biri” olarak tanımlıyor. Ayrıca hem Isparta hem de Gaziantep ile bağları bulunduğunu ifade ediyor.

Ünlü Fenomen Açıldığını Duyurdu

Uzun süre tesettürlü kimliğiyle tanınan Semra Dal, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir videoda açıldığını duyurarak takipçilerini şaşırttı. “Bugün sizi şaşırttım, ben de şaşırdım” sözleriyle kararı hakkında konuşan fenomen, eleştirilere de yanıt verdi:

“Güzel olmak için açılmadım, saçma sapan konuşup durmayın. Ben kapalıyken de güzeldim zaten. Hem sizene, benim mezarıma siz mi gireceksiniz? Uygun dille eleştirenlere bir şey demiyorum ama hakaret edenlere dava açacağım.”

Bugün itibarıyla geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Semra Dal, sosyal medyada aktif paylaşımlarına devam ediyor. Hem yarışmadaki başarısı hem de aldığı kişisel kararlarla gündemde kalmayı sürdüren fenomen, sevenleri tarafından “Evinizden biri” olarak anılmaya devam ediyor.