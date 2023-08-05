İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen Sempozyuma, İl Sağlık Müdürlüğü, Yozgat Merkez Toplum Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, Yozgat Ağız diş sağlığı Merkezi, Yozgat Şehir Hastanesi, Yozgat Bozok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sorgun, Yerköy, Akdağmadeni ve Boğazlıyan ilçeleri sağlık müdürlüğü ve Hastane çalışanları toplantıya online olarak katıldı.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Anne sütü, bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en iyi besin kaynağıdır. Anne sütü, bebeklere hastalıklara karşı koruma sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir ve zihinsel gelişimlerini destekler. Emzirme, anne ve bebek için de birçok fayda sağlar. Emziren anneler daha az kilo verirler, daha az depresyona girerler ve daha güçlü bir bağ kurarlar. Bu sempozyumda, emzirmenin önemini ve faydalarını sağlık çalışanlarımıza anlatarak, bebeklerin anne sütü ile beslenmesini teşvik etmek istiyoruz. Emzirmenin yaygınlaşması için tüm sağlık çalışanlarının desteğine ihtiyacımız var” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir