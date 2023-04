“Notice My Ability, Steer My Future! (Yeteneğimi Fark Et, Geleceğime Yön Ver)” isimli İPA projesi kapanış toplantısı niteliğinde düzenlenen “Bütünleştirici Eğitimde İyi Örnekler Sempozyumu” gerçekleştirildi.

Sempozyumun sabah oturumundaki açılış programında BİLSEM Müdürü ve Proje Koordinatörü Nurullah Mahmut Öner ile Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Koordinatörü Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç tarafından yapılan tanıtıcı bilgilerden oluşan selamlama konuşmalarından sonra, davetli konuşmacılar Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu ile Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya söz verildi.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Çekin, aynı fakülteden Prof. Dr. Murat Kurt, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Naciye Somuncu Demir ve Muş Alparslan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bekir Yıldırım’ın Düzenleme Kurulu Üyesi olarak yer alıp katkı verdikleri sempozyumun açılış programına Amasya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Gürbüz’ün yanı sıra farklı okulların müdürleri ve öğretmenler, üniversiteden yönetici ve akademisyenler ile liseli gençler de katıldı.

EĞİTİM EMEK İSTER

Proje Koordinatörü ve BİLSEM Müdürü Nurullah Mahmut Öner yaptığı “Notice My Ability, Steer My Future!” (Yeteneğimi Fark Et, Geleceğime Yön Ver) Proje Kapanış Sunumunda proje kapsamında süreç içerisinde yaptıkları çalışmalardan bahsetti ve karşılaşılan zorlukları nasıl aştıklarını da anlatarak deneyim paylaşımında bulundu. Eğitimin iç ve dış paydaşları niteliğindeki hedef gruplara yönelik yapılan eğitici çalışmaların önemli bir boşluğu doldurduğu ortaya kondu.

ÜNİVERSİTE DESTEĞİ ÖNEMLİ

Sempozyum Koordinatörü ve Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç yaptığı açılış konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı” ana amaçları doğrultusunda, Amasya BİLSEM ve Amasya Üniversitesi desteği ile yürütülen proje kapsamında 2023 yılında “Bütünleştirici Eğitimde İyi Örnekler Sempozyumu”na ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yürüten birçok akademisyen, araştırmacı, eğitim uzmanı, okul idarecisi, her branştan öğretmen, lisans ve lisansüstü öğrencisi bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere doğrudan ve dolaylı olarak katkı verdiklerini ifade etti. Eğitimde iyi örnekleri görünür kılmak, iyi örnekler aracılığıyla bütünleştirici eğitim ortamlarının oluşturulmasına yönelik eğitim sistemimizi geliştirecek çözümler üretmek, eğitim sistemi aktörlerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve özel eğitim alanında mesleki kapasitelerini yükseltmek, bütünleştirici eğitim bağlamında bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak iş birliklerini artırmak amacıyla düzenledikleri toplantı için Bütünleştirme/ Kaynaştırma Eğitiminin Dünü, Bugünü, Yarını; Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireylerin Eğitimi ve Özel Yetenekli Bireylerin Eğitimi Dünü, Bugünü, Yarını temalarına öncelik verdiklerini belirten Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç sempozyumda farklı üniversite ve Milli Eğitime bağlı kurumlardan 31 bildirinin çevrim içi olarak sunulmak üzere kabul edildiği bilgisini paylaştı.

EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME ŞART

Sempozyumun davetli konuşmacılarından Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu “Eğitimde Bütünleştirme Gerekli mi?” başlıklı sunumunda eğitimde “bütünleştirme” kavramından neyin kastedildiğini izah ederek temel tanımlamalarda bulundu. Bütünleştirme için dil, ırk, mezhep ve renk fark etmeksizin çocukların bir arada eşit fırsatlara ve eşit eğitim-öğretim faaliyetlerine ulaşmasının önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu eğitimde bütünleştirmenin gerekliliğini ortaya koydu.

HER İNSAN BİRİCİKTİR

Sempozyum açılış programı için sunum yapmak üzere davet edilen Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata "Kendini Tanımada Proje Tabanlı Çalışmanın Önemi" başlığı altında etkileşimli bir yolla yaptığı sunumda her çocuğun mizacında var olan ve açığa çıkartılmayı bekleyen ona özgü yanlar olduğuna vurgu yaptı. Proje Tabanlı Yaşamanın insanın kendisine ayna tutması, kendisine projeksiyon tutması, kendisinde var olanları açığa çıkartması ve kişinin kendisini tanıması bakımlarından etkilerini örneklerle izah eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, çocuklarda var olan beceri ve yeteneklerin farkında olmak onları bu doğrultuda cesaretlendirmek ve kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler haline getirebilecek eğitimler vermenin önemli olduğunu ortaya koydu.

KONUŞMALAR İLGİ ÇEKTİ

Bilgi ve tecrübe aktarımı niteliğindeki sunumların ilgiyle izlendiği gözlendi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın farklı hedef gruplara yönelik yürüttüğü çalışmalardan da haberdar olan katılımcılardan bazıları yaptıkları değerlendirmelerde; sempozyum açılışına katılan liseli gençlerle kurulan iletişimin ve anlatılan konuların onlar için çok uygun olduğu, hiç sıkılmadan dinlendiği, dinamik bir anlatım olduğu, dinleyicilere karşı kullanılan esprili dilin altında ciddiyetin saklandığı, harika bir sunum olduğu, özellikle yetenek konusunu kendi çocukluğundan örneklerden alıp bu güne taşıma biçimi ve olaylar arası geçişlerin çok güzel olduğu, içimizdeki potansiyelin öneminin gerçekçi örnekler ve samimi bir anlatımla ortaya konduğu, hayallerin ne denli önemli olduğunun ikna edici biçimde ifade edildiği, kendini tanımada proje yürütme basamaklarını kullanmanın en etkili yöntemlerden biri olduğunun, bir şey olmaktan ziyade bir şey yapmanın daha mühim olduğunun, öğretmenin yol gösterici olduğu öğrencinin ise o yolu yürüyecek kişi olduğunun, hayallerin öğrenci için o yönde yeteneği olduğunu gösterebileceğinin ortaya konduğu ve zihinlerde yeni düşünceler için tetikleyici olduğu belirtildi.

ÇEVRİMİÇİ SUNUMLARLA UZAK YAKIN OLDU

Sempozyumun öğleden sonraki oturumlarında da çevrimiçi yolla bilgiler paylaşıldı. Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç, Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu, Prof. Dr. İlker Kösterelioğlu, Prof. Dr. Murat Kurt, Dr. Öğr. Üyesi Yunus Özyurt, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Sönmez ve Dr. Öğr. Üyesi Naciye Somuncu Demir’in başkanlığında paralel olarak yürütülen yedi oturumda farklı konularda yapılan çalışmaların sonuçları paylaşıldı ve tartışıldı. Türkiye’nin farklı şehir, üniversite ve çevrelerden konuya ilgi duyanların dinlemek ve izlemek üzere serbestçe katılımına müsaade edilen bildirilerin ufuk açıcı olduğu gözlendi.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Toplantının faydalı olduğunu ifade eden Proje Koordinatörü Nurullah Mahmut Öner ve Sempozyum Koordinatörü Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç, sunularıyla ve yorumlarıyla katkı veren herkese teşekkür ettiler. Yapılan böylesi etkinliklerin doğrudan ve dolaylı olarak eğitime sağladığı yararların kaçınılmaz oluşu vurgulanarak devam ettirilmesi ve yaygınlaştırılması önerildi. Haber Merkezi