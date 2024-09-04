Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sakatlığı nedeniyle Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. A Milli Takım, 6 Eylül'de Galler ile başlayacak UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçına hazırlık sürecinde kadro değişikliğine gitmek zorunda kaldı.

TFF'nin açıklamasına göre, sol kasığındaki zorlanma nedeniyle kampa katılan Semih Kılıçsoy'un sakatlığının Galler ve İzlanda maçları boyunca tam olarak iyileşmeyeceği belirlendi. Bu nedenle, oyuncunun aday kadrodan çıkarılarak tedavisine kulübünde devam etmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, Beşiktaş'ın genç yeteneği Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun da Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil olduğu bildirildi. Hekimoğlu, UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda ve San Marino ile oynanacak maçlarda Ümit Milli Takım forması giyecek.

TFF'nin açıklaması şu şekilde: "UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki mücadelesine 6 Eylül'de deplasmandaki Galler müsabakasıyla başlayacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Sol kasığındaki zorlanma şikayetiyle A Milli Takım kampına katılan Semih Kılıçsoy'un bir süredir devam eden tedavisi kapsamında yapılan muayene ve tetkikleri tamamlandı. Semih'in sakatlığının A Milli Takımımızın Galler ve İzlanda maçları süresince tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, oyuncumuzun aday kadrodan çıkarılarak tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu. Ayrıca, Mustafa Hekimoğlu da UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Milli Takımımızın aday kadrosuna geçiş yaptı."