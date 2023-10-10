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Cenk Baş, 14 Nisan 1998 tarihinde Ordu'da dünyaya gelmiştir. Koç burcu olan sanatçı, müziğe olan tutkusuyla genç yaşlarda dikkat çekmeye başlamıştır. 2019 yılında TV8'de yayınlanan "O Ses Türkiye" programına katılan Semicenk, yarışmanın Hadise ekibinde yer alarak müzik kariyerine büyük bir adım atmıştır.

Müzik kariyerine adım attıktan sonra Semicenk, "Yüzü Tanıdık Değil" ve "Kalbim Usandı" gibi başarılı parçalarıyla adından söz ettirmiştir. Ancak çıkışını en çok "Düşer Aklıma" adlı teklisiyle yapmıştır. 2021 yılında yayımlanan bu şarkı, kısa sürede büyük ilgi görmüş ve 2 yıl gibi kısa bir sürede 100 milyonun üzerinde dinlenme sayısına ulaşmıştır.

Semicenk, müzik kariyerinde birçok ünlü sanatçıyla işbirliği yapma fırsatı bulmuştur. Funda Arar ile birlikte seslendirdiği "Al Sevgilim" düeti de büyük beğeni toplamıştır. Bu başarılar sayesinde Spotify'da aylık dinleyici sayısı 1 milyondan fazlaya ulaşmıştır.

Müziğin yanı sıra Semicenk, 2022 yılında "Aşırı Doz" isimli EP albümünü çıkararak kariyerine hızla devam etmiştir. Cenk Baş, başarılı bir müzik kariyerinin yanı sıra Ordu'nun gurur kaynaklarından biri olmaya devam etmektedir.