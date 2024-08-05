Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Sema Çeyrekbaşı, son olarak "Sandık Kokusu" dizisinde rol almıştı. Ne yazık ki, başarılı oyuncu hayatını kaybetti ve bu üzücü haber sevenlerini derinden sarstı. Peki, Sema Çeyrekbaşı neden öldü? Ünlü oyuncunun hastalığı neydi? Detaylar haberimizde...

SEMA ÇEYREKBAŞI'NIN HASTALIĞI VE ÖLÜM NEDENİ

Sema Çeyrekbaşı, geçtiğimiz ay pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınmıştı. Bu ciddi sağlık sorunu nedeniyle durumu ağırlaşan ünlü oyuncu, maalesef yaşam mücadelesini kaybetti. Pıhtı atması, genellikle damar tıkanıklığına yol açarak organlara kan akışını engeller ve hayati tehlike yaratır. Çeyrekbaşı'nın ölümüne bu sağlık sorununun neden olduğu belirtiliyor.

SEMA ÇEYREKBAŞI KİMDİR?

1951 yılında İzmir'de doğan Sema Çeyrekbaşı, diplomat Fikret Çeyrekbaşı ve Sevim Şınık'ın kızıdır. Aynı zamanda, Türkiye'de kadın hareketinin öncü isimlerinden Latife Bekir Çeyrekbaşı'nın torunudur. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol almış ve 1993-1994 sezonunda Sanat Yönetmeni olarak görev yapmıştır. Başarılı kariyeri boyunca birçok ödül kazanmıştır.

Sema Çeyrekbaşı'nın vefatı, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntüye neden oldu.