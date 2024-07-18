1951 yılında İzmir'de doğan Sema Çeyrekbaşı, Türkiye'de kadın hareketinin öncü isimlerinden Latife Bekir Çeyrekbaşı'nın torunudur. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol almış ve 1993-1994 sezonunda Sanat Yönetmeni olarak görev yapmıştır.

Çeyrekbaşı, 2007'de Inishmaan'ın Sakatı oyunundaki rolü ile 11. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü'nü kazanmıştır. Ayrıca, 2011'de Temiz Ev oyunundaki performansı ile 15. Afife Tiyatro Ödülleri'nde ve 16. Sadri Alışık Ödülleri'nde Komedi veya Müzikal Dalında Yardımcı Rolde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödüllerine layık görülmüştür. Kuyucaklı Yusuf, Kadının Adı Yok, Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak gibi önemli Türk filmlerinde de rol almıştır.

TRT 1'de yayınlanan "Kendi Düşen Ağlamaz" dizisinin final yapmasının ardından Show TV'de yayınlanan "Sandık Kokusu" dizisine transfer olan Sema Çeyrekbaşı, beyne pıhtı atması sonucu yoğun bakıma kaldırıldı. Şu an için sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.