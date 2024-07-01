30 Aralık 2022'de Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yer alan arkadaşı Selman Bozkurt'un kim olduğu hakkında vatandaşlar arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, Sinan Ateş'in arkadaşı Selman Bozkurt kimdir? İşte detaylar...

Ankara'da 30 Aralık 2022 tarihinde Cuma Namazı çıkışında kurulan bir pusu sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'e saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Sinan Ateş'in yanında ise olay sırasında arkadaşları Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik'in yer aldığı görüldü. İşte, "Sinan Ateş'in arkadaşı Selman Bozkurt kimdir?" sorusunun yanıtı...

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırıda yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt omzundan yaralanmıştı. Bozkurt, ilk kez konuşarak "Vedasız ayrılık, ömrümün sonuna dek ruhumda" dedi.

Doç. Dr. Sinan Ateş, eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi olan 38 yaşındaki bir isimdi. 30 Aralık 2022'de Ankara Çukurambar'daki ofisinden çıktığı sırada motosikletten açılan ateşle öldürülmüş, yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt ise omzundan vurularak yaralanmıştı.

Selman Bozkurt, Sinan Ateş'in en yakınındaki isimdi ve bugüne kadar sessiz kalmıştı. Ancak Bozkurt'un suikastle ilgili açıklamaları, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in editörlüğünü üstlendiği "Sinan Ateş: Yaşar Hatıralarla" adlı kitapta yer aldı.

Bozkurt'un "Abim" başlıklı yazısında, Sinan Ateş ile çocukluk arkadaşı olduklarını ve Bursa'daki yıllarını anlattı. Bozkurt, yazısında şu ifadelere yer verdi: "Kardeş olmak için aynı babadan doğmak gerekmez. Sinan Ateş özbeöz abimdi. Beraber büyüdük ve çocukluğumuz Başaran'ın sokaklarında geçti. Zaman en azılı hırsızdır, önce çocukluğunu sonra gençliğini çalar. Abim, menenjit olduğum zaman görev edindiği sorumluluğu hiç elden bırakmadı."

Bozkurt ayrıca, Sinan Ateş'in Ülkü Ocakları Genel Başkanı olduğu dönemde yeniden bir araya geldiklerini ve bundan sonra birlikte zaman geçirdiklerini belirtti.

Hastanede tedavi gördüğü için Sinan Ateş'in cenaze törenine katılamayan Selman Bozkurt, bu vedasız ayrılığın ağırlığını ömrünün sonuna dek ruhunda taşıyacağını ifade etti, ancak orada olanların anlattıklarıyla abisiyle gurur duyduğunu belirtti.