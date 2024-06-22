Selma Ergeç'in hayatı ve kariyeri merak konusu olmaya devam ediyor. Birçok dizi ve filmde başarılı performans sergileyen Selma Ergeç, kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi sorularla araştırılıyor. Peki, Selma Ergeç kimdir, hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

SELMA ERGEÇ KİMDİR?

1 Kasım 1978'de Almanya'da doğan Selma Ergeç, Adanalı bir Türk doktor babanın ve Alman bir hemşirenin kızıdır. Yurt dışında tıp fakültesinde okurken Türkiye'ye staj yapmak için geldiği sırada, eroin bağımlısı bir genç kızı canlandıracak bir oyuncu arandığını gördü ve tıp eğitimine ara vererek oyunculuğa adım attı.

Tescilli bir model olan Selma Ergeç, Best Model of Turkey yarışmasında derecesi bulunan profesyonel bir modeldir. Aynı zamanda Emre Altuğ'un "Gidecek Yerim mi Var?" şarkısının video klibinde de yer aldı.

Selma Ergeç, oyunculuğa "Böyle mi Olacaktı" dizisi ile başladı. Ardından "Yarım Elma", "Şöhret", "Körfez Ateşi" ve "Hırçın Kız" gibi dizilerde rol aldı. "Asi" adlı dizide canlandırdığı "Defne" karakteri ile geniş bir hayran kitlesi edindi. Sinema dünyasında da adından söz ettiren Ergeç, "Sis ve Gece" filminde Uğur Polat ile, "Ses" filminde ise Mehmet Günsür ile başrolü paylaştı. Halide Edib Adıvar'ın bir romanından uyarlanan "Kalp Ağrısı" dizisinde "Azize" karakterini, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde ise üç sezon boyunca Hatice Sultan'ı canlandırdı.

Selma Ergeç, 26 Eylül 2015'te Can Öz ile evlendi. Düğünleri, Ergeç'in Almanya'da yaşadığı kasabada gerçekleşti. Çiftin Yasmin adında bir kızları bulunmaktadır.

SELMA ERGEÇ'İN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

FİLMLER:

2007: Sis ve Gece

2010: Ses

2013: Senin Hikayen

2014: Kırımlı

2021: Mevlana Mest-i Aşk

DİZİLER:

1997: Böyle mi Olacaktı

2002-2003: Yarım Elma

2005: Şöhret

2007: Hırçın Kız

2007-2009: Asi

2010: Kalp Ağrısı

2011-2013: Muhteşem Yüzyıl

2014-2015: Gönül İşleri

2017: Vatanım Sensin

2018: Yaşamayanlar

2021: Atiye

2021-2023: Camdaki Kız

2024: İnci Taneleri