Selin Türkmen, "Kızılcık Şerbeti" dizisindeki rolünden sonra okul hayatına odaklanmıştı. Ancak, yeni projelerle geri dönüyor. Türkmen, "Kara Dut" adlı dizide yer alacak.

Genç oyuncu Selin Türkmen, "Kızılcık Şerbeti" dizisindeki Çimen rolüyle geniş bir hayran kitlesi edindikten sonra okul hayatına odaklanmak için ekranlara veda etmişti.

Türkmen, aldığı bu kararla hayranlarını üzmüştü. Ancak başarılı oyuncu, yeni projelerle geri dönerek hayranlarına sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

YENİ PROJE: "KARA DUT"

Selin Türkmen, "Kara Dut" adlı yeni dizide yer alacak. Dizinin kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Engin Şenkan, Burak Dakak, Aslı İnandık, Onur Gürçay, Ebrar Karaban ve Naz Elmas gibi ünlü isimler bulunuyor. Genç oyuncu, yeni dizisi için büyük bir heyecan yaşadığını belirterek, Ağustos ayının başında sete çıkacaklarını duyurdu.

TÜRKMEN’İN DÖNÜŞÜ BÜYÜK BEKLENTİ YARATIYOR

Selin Türkmen’in "Kara Dut" dizisi ile ekranlara geri dönüşü, hayranları arasında büyük bir heyecan ve merak uyandırdı. Türkmen'in bu yeni projede nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu.