Selin Türkmen’in kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Selin Türkmen kimdir? İşte detaylar…

Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Çimen karakteriyle gündeme geliyor. Genç oyuncunun yaşı, memleketi ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Selin Türkmen kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Türkmen, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılıyor mu? İşte Selin Türkmen'in hayatı ve kariyeri hakkında detaylar…

SELİN TÜRKMEN KİMDİR?

2000 yılında İzmir'de doğan Selin Türkmen, genç yaşına rağmen dikkat çeken bir kariyere sahip. Hukuk fakültesi mezunu olan Türkmen, ilk olarak Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı "Sen Çal Kapımı" dizisiyle tanınmıştır.

Selin Türkmen, "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Çimen karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı. Oyunculuğu ve performansıyla beğeni toplayan Türkmen, televizyon izleyicilerinin dikkatini çekmeyi başardı.