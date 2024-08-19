Sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Selin Ciğerci, son dönemde kariyeri ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelmektedir. İstanbul’da 1984 yılında Okan Ünsal olarak dünyaya gelen Selin Ciğerci, transseksüel birey olarak yaşamını sürdürmektedir. Babası Konyalı, annesi Kastamonuludur.

Selin Ciğerci, ilk olarak 2014 yılında geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılarak televizyon dünyasında adını duyurdu. 2017 yılında pop müzik kariyerine adım atan Ciğerci, aynı yıl geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla Selin Ciğerci adını aldı.

Selin Ciğerci, 28 Ekim 2019’da futbolcu Gökhan Çıra ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikte nikah şahitliğini yakın arkadaşı ünlü şarkıcı Demet Akalın yaptı. Ancak çift, 10 Eylül 2021 tarihinde fikir ayrılıkları nedeniyle anlaşmalı olarak boşandı. Ayrılıktan kısa bir süre sonra, 5 Ocak 2022'de çiftin barıştığı haberi geldi ve 16 Mayıs 2022’de yeniden evlendiler. Ancak bu ikinci evlilik de uzun sürmedi ve çift aynı yıl yeniden yollarını ayırdı.

Selin Ciğerci, iş dünyasında da adından söz ettirmeyi başardı. Kendisine ait "Selin Beauty" adlı kozmetik markasıyla geniş bir kitleye hitap ediyor. Markasıyla güzellik sektöründe önemli bir yer edinen Ciğerci, sosyal medyada da bu alandaki başarısını paylaşmaya devam ediyor.

Selin Ciğerci’nin hayatı ve kariyeri, sosyal medya ve magazin dünyasında merakla takip edilmeye devam ediyor. Renkli kişiliği ve girişimcilik başarılarıyla dikkat çeken Ciğerci, Türkiye’nin en popüler figürlerinden biri haline gelmiştir.