Gelecek Partisinden İstifasını açıklayan partinin kurucularından olan Selim Temurci siyaset dünyasını takip eden vatandaşlar tarafından ilgi ile neden partiden ayrıldığı takip ediliyor.

Selim Temurci Kimdir?

1970 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya gelen Selim Temurci lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Marmara Üniversitesi Bankacılık bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimi aldı.

2006 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. 2015'e kadar yerel yönetimden sorumlu il başkan yardımcılığı görevini üstlendi. 2015-2018 yılları arasında AK Parti İstanbul il başkanlığı görevini yaptı. 2018 yılında AK Parti'den ayrılan Selim Temurci Gelecek Partisi'nde siyasete başladı. Gelecek Partisi kurucuları arasında yer alan ve İstanbul milletvekili olarak görev yapan Selim Temurci Gelecek Partisi'nden 19 Temmuz 2025 tarihinde istifa etti.

Selim Temurci Neden İstifa Etti?

İstifa açıklamasında Selim Temurci, "Partimiz kuruluş döneminde vatandaşın sahip çıkabileceği bir potansiyele sahipken bugün gelinen noktada 'siyasetteki konjonktürel dalgalanmaya göre kedisine yer bulmaya çalışan bir siyasi yapı' haline dönüşmüştür. Öyle ki organik olmayan siyasi oluşumlarda yer alabilme adına partinin isminden dahi vazgeçilmiştir. Sokağın gerçeklerinden kopuk bir siyasi partinin büyümesi imkansızdır. 'Küçük olsun, benim olsun' anlayışından Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir siyaset çıkmaz. Kurucusu olduğum Gelecek Partisi’nden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Siyasi mücadelemiz yol arkadaşlarımızla birlikte sonuna kadar sürecektir" dedi.