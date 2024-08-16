Çanakkale Emniyet Müdürü Selim Arıcı, 16 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirildi. 2023 yılında Çanakkale Emniyet Müdürü olarak atanan Arıcı, 16 Ağustos 2024 tarihli kararnamede yeni görevine getirildi.

SELİM ARICI KİMDİR?

Selim Arıcı, Afyonkarahisar doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, 1991 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuştur. Emniyet teşkilatında çeşitli ilçelerde farklı görevlerde bulunan Arıcı, 2023 yılında Çanakkale Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

İngilizce'yi iyi derecede bilen Selim Arıcı, Nebahat Arıcı ile evli olup, üç çocuk babasıdır.

Çanakkale Emniyet Müdürü Selim Arıcı, 16 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirildi.