Son yıllarda parlayan isimlerinden biri olan Selen Beytekin, sahne performansları ve müzik yeteneğiyle büyük beğeni kazanmaya devam ediyor. Peki, Selen Beytekin kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...

Müziğe 8 yaşında klasik piyano eğitimi alarak adım atan Selen Beytekin, yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekti. Dünyaca ünlü piyanist Ergican Saydam'ın özel öğrencisi olarak konservatuara eşdeğer bir eğitim aldı. Lise yıllarında A Cappella korolarda yer alarak müzikal yeteneklerini daha da geliştirdi ve kendi korolarını kurarak şeflik yaptı.

Eğitim hayatında da başarılı bir çizgi izleyen Beytekin, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık eğitimi aldı, ardından Mimari Tasarım yüksek lisansını tamamladı. Ayrıca, İTÜ Matematik Mühendisliği bölümünde çift anadal yaparak "Cazın Matematiksel Analizi ile Fraktal Geometrisi" konulu bir tez hazırladı. Bu çalışması, çeşitli akademik alanlarda referans olarak kabul edilmektedir.

Türkiye'nin önde gelen caz müzisyenleriyle çalışan Selen Beytekin, ülke genelindeki festivallerde ve performans merkezlerinde sahne almaktadır. Caz müziğine getirdiği yenilikçi yorumlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

1987 yılında İstanbul'da doğan Selen Beytekin, 2024 yılı itibarıyla 37 yaşındadır. Aslen nereli olduğu konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Selen Beytekin, müzik ve akademik başarılarıyla caz dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Onun müzik kariyerini ve sahne performanslarını takip etmek, caz müziğine dair yenilikçi bakış açılarını keşfetmek isteyenler için ilham verici bir isimdir.