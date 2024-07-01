Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yer alan Muşallim Kalesi, tarihi zorluklara rağmen hala ayakta duruyor.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan bir duyuru ile Selçuklu döneminden kalma bu önemli yapı, muhteşem manzarasıyla tekrar ziyaretçilerini bekliyor.

Muşallim Kalesi, Gıyaseddin Keykavus döneminden kalan ve tahminen 13. yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş bir kaledir. Yüksek duvarları ve karakteristik kesme taş kaplamasıyla dikkat çeker. Kale, batı ve kuzey duvarlarında uzanan üç küçük burç ile çevrilidir. Halen büyük bir kısmı ayakta olan kale, ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk vaat ediyor.

Kalenin yakınında, batı eteğinde iki türbe bulunmaktadır: Ali Çelebi Türbesi ve Mahmut Çelebi Türbesi. Bu türbeler, bölgenin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan önemli yapılar arasında yer alır.

Mahmut Çelebi Türbesi'nde yer alan bir efsaneye göre, Mahmut Çelebi, düşmanlarla savaşırken başı kesilmiş olsa da, başını koltuğunun arasında tutarak savaşmaya devam etmiş ve bu durum düşmanları paniğe sürüklemiştir. Bu olayın ardından yapılan türbenin kubbesi sürekli olarak yıkılmış, sonunda Mahmut Çelebi'nin rüyasında kendisine başsız olarak gözüktüğü ve kubbe yapılmaması gerektiği mesajı verince, türbenin üzerine kubbe yapılmaktan vazgeçilmiştir.

Muşallim Kalesi ve çevresindeki tarihi yapılar, ziyaretçilerine Anadolu'nun zengin kültürel geçmişini keşfetme fırsatı sunmaktadır. Yozgat Valiliği, bu önemli mirası korumak ve ziyaretçilere tanıtmak için çalışmalarına devam etmektedir.