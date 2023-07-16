İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 50 milyon TL bedelle Selçuk’ta hayata geçirilecek ilçe terminali Eylül ayında tamamlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden Selçuk’ta mimarisi ve donanımıyla büyük beğeni toplayacak ilçe terminalinin yapım çalışmalarında sona geldi. Geride kalan süreçte yüklenici firmadan kaynaklanan sebepten dolayı yaşanan aksaklığın giderilmesiyle yeniden başlayan yapımın 2023 yılının Eylül ayında tamamlanması hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Selçuk’a giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İlçenin geleceğini kurtaracak projenin ise maliyetinin 50 milyon TL’ye yaklaştığı belirtildi.

Projenin geldiği aşamayla ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Selçuk İzmir’in en önemli turistik ilçelerinden biri. dünya mirası olan Efes’e, Artemis Tapınağına ve birçok dünya mirasına ev sahipliği yapan bir ilçemiz. Dolayısıyla da son derece önem veriyoruz. Bu tesis sadece bugünkü turizm potansiyeline yönelik değil Selçuk’un gelecek on yıllarını kurtaracak bir tesis. Kapasitesi hakikaten geleceğini kurtarmaya aday. O anlamda da yaptığımız yatırım nedeniyle son derece vicdanımız rahat. İlk günden bugüne yaklaşık 50 milyon TL’yi bulan bir yatırım bedeliyle tamamlanmış olacak. Bütün hedefimiz de Eylül’e tamamlamak. Bölge esnafına, taşımacılık sektörüne hem de buraya gelip gidecek vatandaşlarımıza konforlu bir imkan sunmuş olacağız. Bugüne kadar emek veren tüm arkadaşlarımıza alın terleri için teşekkür ediyorum. Zor koşullar altında bütün fiyat değişikliklerine rağmen havlu atmayan müteahhidimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Hem estetik hem işlevsel

Terminal ilçenin yoğun turist potansiyeli göz önünde bulundurularak hem görsel hem işlevsel anlamda özel olarak hazırlandı. Kullanıcı dostu tasarım anlayışıyla engelli bireylerin her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde yapılan Selçuk İlçe Terminali’nin temel üstü betonarme imalatları, çelik takviyeli alüminyum kapaklı giydirme cephe imalatları tamamlandı.

Yaklaşık 50 milyon liralık yatırımla hizmete girecek ilçe terminali, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 10 bin metrekare büyüklüğündeki arazide inşa ediliyor. İsabey Mahallesinde yer alan terminal, 16 minibüs ve 15 otobüs peronuyla ilçenin ulaşım ihtiyacına cevap verecek. Selçuk İlçe Terminali, yaklaşık 50 araçlık kapalı otoparkın yanı sıra nitelikli ve ferah bekleme alanları, kafe, büfe, market ve bilet satış ofisi gibi sosyal-ticaret alanlarına da sahip olacak. İHA