Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile evli olan ve Türk Savunma Sanayii'ndeki çalışmalarıyla hem Türkiye hem de dünya tarihine adını yazdıran Selçuk Bayraktar'ın hayatı ve çalışmaları merak konusu olmaya devam ediyor. İşte Selçuk Bayraktar kimdir? Hakkında bilinmeyen detaylar

Türkiye’nin yerli üretim SİHA’sını hayata geçiren Türk mühendis Selçuk Bayraktar’ın hayatıyla ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

Selçuk Bayraktar Kimdir?

Türkiye'nin ilk milli S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2 ve ilk milli insansız savaş uçağı prototipi Bayraktar Kızılelma'nın mimarıdır. Baykar Makina'nın Teknoloji Lideri ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Bayraktar, 1997 yılında Robert Kolej'den, 2002 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Pensilvanya Üniversitesi'nde yüksek lisans, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) ise doktora yaptı.

Doktora sonrası çalışmalarını tamamladıktan sonra 2007 yılında Türkiye'ye dönen Bayraktar, aile şirketi Baykar Makina'da çalışmaya başladı. 2010 yılında Baykar'ın Genel Müdürü, 2016 yılında ise Teknoloji Lideri oldu.

Bayraktar'ın liderliğinde Baykar Makina, Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli bir rol oynamaya başladı. Şirket tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 S/İHA'lar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından envantere alındı ve birçok operasyonda başarıyla kullanıldı. Bayraktar TB2'ler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından da kullanıldı ve 2020 yılındaki Dağlık Karabağ Savaşı'nda önemli bir rol oynadı.

Bayraktar, sadece savunma sanayiinde değil, eğitim ve teknoloji alanlarında da faaliyet göstermektedir. 2017 yılında eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile birlikte Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı (T3 Vakfı) kurdu. Vakıf, Türkiye'de STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitimini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bayraktar kaç yaşında?

Selçuk Bayraktar, 1979 İstanbul doğumludur. 45 yaşındadır.

Bayraktar Nerelidir?

Selçuk Bayraktar, 1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Trabzon, Sürmene Çamburnu köyündendir.

Bayraktar Özel Yaşamı Hakkında Bilgiler

Selçuk Bayraktar, özel hayatını korumaya özen gösteren biridir. Ailesi ve özel hayatıyla ilgili fazla bilgi vermemektedir.

2016 yılında Sümeyye Erdoğan ile evlenmiştir. Sümeyye Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızıdır. Bir kızları ve bir oğulları vardır. Bayraktar geçtiğimiz yıllarda pilotluk eğitimini tamamlayarak pilotluk lisansı almıştır.

Bayraktar Kariyeri

Selçuk Bayraktar, çalışmalarıyla Türkiye'nin savunma sanayiinde ve teknolojide önemli bir yere gelmesine katkıda bulunmuştur. Başarıları ve vizyonuyla, Türkiye'nin gelecek nesillerine ilham kaynağı olmaktadır.

Selçuk Bayraktar son olarakBaykar’ın yerli ve milli olarak tasarladığı ve hayata geçirdiği Bayraktar TB3 SİHA’nın çalışmaların da da sona gelindiğini açıkladı. Çalışma kapsamında selçuk Bayraktar sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı. Hayata geçirilen bu çalışmaların Türk Havacılığının altın çağı olduğu ifade eden Bayraktar, 'Türk Havacılığının Altın Çağı' paylaşımını yapan Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 21. Test Uçuşu Sistem Tanımlama ve Sertifikasyon Testi" ifadelerini kullandı.

Bayraktar’ın Aldığı Ödüller

Selçuk Bayraktar, savunma sanayi ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla birçok ödüle layık görülmüştür.

2019: Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından verilen "Yılın Teknoloji Ödülü"

2020: Fuzuli Edebiyat ve Sanat Vakfı tarafından verilen "Fuzuli Büyük Ödülü"

2021: Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından verilen "Karabağ Nişanı"

2022: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky tarafından verilen "Devlet Liyakat Nişanı"

2023: Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından verilen "Askeri İşbirliği Madalyası"

2023: Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından verilen "ASAN Hizmet Madalyası"