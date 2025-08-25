Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı hemşehrimiz Selçuk Bağcı, bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Sürmeli Şenliği’ne katıldı.

Genel Başkan Selçuk Bağcı, Genel Sekreter Hikmet Selvi, yönetim kurulu üyeleri Kemal Üngörmüş ve Servet Biçer, Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen Sürmeli Şenliği’ne katıldı.

Başkan Bağcı, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen şenlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Başta Belediye Başkanımız Kazım Arslan olmak üzere bu güzel etkinliğe katkı sağlayan tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.