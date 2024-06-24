Selahattin Yılmaz, 1977 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğan bir Türk iş insanı ve konsolostur.

Yılmaz, lise eğitimini İbni Sina Anadolu Lisesi ve İkem Koleji'nde tamamlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Uluslararası İşletme ve Pazarlama alanlarında önlisans eğitimi almıştır. İş yaşamına Şampiyon Filtre A.Ş.'de başlamış ve şirketin uluslararası alandaki büyümesine önemli katkılar sağlamıştır.

Selahattin Yılmaz, Şampiyon Filtre A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeliği ve ortaklığının yanı sıra, şirketin ürünlerini 90'dan fazla ülkeye ihraç etmesini sağlamış ve Türkiye pazarında lider konuma gelmesine öncülük etmiştir. Ayrıca, GSC gibi Fortune Global 500 şirketleriyle iş ortaklıkları kurmuş ve Avrupa ile Türkiye'de B4B (business-for-business) konseptinin öncülerinden biri olarak tanınmaktadır. İş hayatındaki başarıları, 2019 yılında uluslararası alanda Sosyal, Kültürel ve Ekonomiye Katkı ödülü ile taçlandırılmıştır. IGEME tarafından da ödüllendirilmiş ve en çok ihracat yapan firmalar arasında yer almıştır.

2018 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Liberya Fahri Konsolosu olarak atanmıştır. Bu görevi sırasında, Liberya'nın Türkiye'deki tek diplomatik temsilcisi olan Yılmaz, ülkenin en fakirlerinden biri olan Liberya vatandaşlarına yönelik çeşitli yardım programları düzenlemiştir. Ayrıca, Türkiye'de kırmızı kod ile davet edilen ilk ve tek kişi unvanına sahiptir.

Selahattin Yılmaz'ın kariyeri ve Liberya Fahri Konsolosluğu görevi, hem iş dünyasında hem de diplomatik alanda önemli birer referans teşkil etmektedir.