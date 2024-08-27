Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Ferhadiye Mahallesi'nde meydana gelen trajik kazada, 27 yaşındaki hemşire Selahattin Kubatoğlu yaşamını yitirdi. Kaza, 26 Ağustos Pazartesi akşamı, motosikletin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda motosikletin 10 metrelik istinat duvarından aşağıya düşmesiyle gerçekleşti.

OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALE

Kazanın ardından olay yerine hızla ulaşan vatandaşlar, kanlar içinde iki kişiyle karşılaştı ve hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kocaeli'de özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Selahattin Kubatoğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

ACI HABER SAMSUN'A ULAŞTI

Samsun Yenidoğan Mahallesi sakinlerinden İbrahim Kubatoğlu'nun üç çocuğundan biri olan Selahattin Kubatoğlu'nun vefat haberi, ailesi ve yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu. Kubatoğlu'nun naaşı, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 27 Ağustos Salı günü Samsun Merkez Dörtyol Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, aile kabristanında toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.