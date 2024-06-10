Kırıkkale'nin Delice İlçesi'ne bağlı Çerikli kasabasında yaşanan yoğun yağışlar, bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işçileri, oluşan zararı en aza indirerek tren seferlerini sürdürmeye yönelik çalışmalarına hız verdi.

Kırıkkale ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar, Yerköy'den de geçen ve özellikle Delice ilçesi Çerikli bölgesinde ciddi hasarlara yol açtı.

Uzun süren yağmurların ardından meydana gelen sel felaketi, tren raylarında önemli zararlara neden oldu. Cuma günü gerçekleşen sel felaketi sonrasında bölgeye sevk edilen TCDD ekipleri, rayların onarımı için kolları sıvadı.

Yoğun çalışmaların ardından raylarda meydana gelen hasarlar büyük ölçüde giderildi ve tren seferlerinde yaşanan aksamalar en aza indirildi. TCDD işçileri, hızlı ve etkili müdahaleleriyle rayların eski haline getirilmesini sağladılar. Bu sayede, bölgede yaşanan ulaşım sıkıntısı kısa sürede çözüme kavuştu ve tren seferleri normale döndü.