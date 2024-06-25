Yozgat DSİ 123. Şube Müdürlüğü ekipleri, Paşaköy Sulama Birliği sahasında meydana gelen selden dolayı rüsubat temizlik çalışması sürdürüyor.
Devlet Su İşleri Müdürlüğüne ait iş makineleriyle dere yatağında biriken taş, çakıl ve diğer malzemeler temizlenerek kamyonlara yükleniyor. Kamyonlarla dere içinden çıkartılan malzemeler, belirlenen alanlara boşaltılıyor.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağışların ardından 8 Haziran'da meydana gelen sel sonrası Paşaköy’de başlatılan rüsubat temizlik çalışmaları devam ediyor.
Muhabir: Alpaslan Demir