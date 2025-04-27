Etkili olan sağanak yağmur yolları nehre çevirirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Etkili olan sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi.

Şiddetli yağış nedeniyle köy yolları adeta nehre döndü. 

Yozgat'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Yozgat'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

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Yozgat’ın komşusu Tokat il merkezine 71, Turhal ilçe merkezine ise 27 kilometre uzaklıkta bulunan Ormanözü köyünde etkili olan sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi.

Şiddetli yağış nedeniyle köy yolları adeta nehre döndü. Suların yolları kapladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yetkililer, yağış nedeniyle herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar yaşanmadığını bildirdi.  

Kaynak: İHA