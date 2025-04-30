Başarılı müzisyen ve oyuncu, uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca hem ekran önü hem de arkasında önemli işlere imza attı.

1968 yılında Sivas’ta dünyaya gelen Aydın Sarman, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Müzik kariyerine üniversite yıllarında başlayan Sarman, 1989’dan bu yana pek çok sanatçının şarkılarında aranjör olarak görev aldı.

2005 yılında bestelediği “Sana Ölürüm” şarkısı, Murat Başaran tarafından seslendirilmiş ve 2007 yılında Kral TV Müzik Ödülleri’nde yılın şarkısı olarak ödüllendirilmiştir. Sarman, ayrıca Sibel Can’ın “Dedikodu”, Demet Sağıroğlu’nun “Papatya Falları” ve Mithat Körler’in “Güneşimi Kaybettim” gibi pek çok tanınmış şarkının da bestecisidir.

Müzik alanındaki üretkenliğiyle bilinen sanatçı, 2006 yılından itibaren sinema ve televizyon sektörüne de yoğunlaşarak çok sayıda dizi ve filmin müziklerini hazırladı. Aralarında Arka Sıradakiler, Dersimiz: Atatürk, Mandıra Filozofu, Papatyam ve Mayıs Kraliçesi gibi yapımların bulunduğu projelerde müzik direktörlüğü yaptı.

2013 yılında, Seksenler dizisi için hazırladığı dizi müzikleriyle Antalya TV Ödülleri’nde “En İyi Dizi Müziği” ödülünü kazandı. Aynı dizide 2012-2017 yılları arasında "Susmuş" karakterini canlandırarak oyunculuk kariyerinde de öne çıktı. Daha önce Arka Sıradakiler dizisinin dördüncü sezonunda öğretmen rolüyle oyunculuğa adım atmıştı.

Sarman, 2007 yılında senarist Birol Güven’in eşi Burcu Güven ile birlikte “DoReMinT Music Company” adlı müzik yapım şirketini kurdu. Bu çatı altında binin üzerinde özgün esere ve çok sayıda albüme imza atan sanatçı, Furkan Kızılay, Hamdiye Mutlu ve Merve Dikerman gibi birçok ismin prodüktörlüğünü de üstlendi.

Kariyeri boyunca Sibel Can, Ebru Gündeş, Emel Sayın, Zerrin Özer, Ahmet Özhan gibi Türk müziğinin önemli isimlerinin albümlerinde aranjör ve besteci olarak yer alan Aydın Sarman, aynı zamanda “O Günler” (2019), “Gecenin Bir Yarısı” (2018) ve “Susmayan Şarkılar” (2017) adlı solo albümleriyle de dinleyicilerin karşısına çıktı.

Sanat yaşamı boyunca hem müzik hem de televizyon dünyasına değerli katkılarda bulunan Aydın Sarman, çok yönlü kimliğiyle Türk sanat dünyasında özel bir yer edinmiştir.