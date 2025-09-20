Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'de Asbaşkan olarak görev yapan Şekip Mosturoğlu, bir dönem ise TFF'de Asbaşkan olarak görev almıştır. 3 Temmuz sürecinde Aziz Yıldırım ile birlikte tutuklu yargılanan Şekip Mosturoğlu, akabinde Ali Koç döneminin başlamasıyla birlikte kulüpteki faaliyetini tamamlamıştı.

Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe Başkanlık Seçimini yöneten isim olması dolayısıyla kariyeri ve biyografisi ile araştırılan isim oldu. Hukuk mezunu olan Şekip Mosturoğlu, kariyerinin büyük bir bölümünde Fenerbahçe'de Asbaşkanlık görevini yürüttü.

Türkiye Futbol Federasyonunda 1997-2004 yılları arasında Haluk Ulusoy yönetiminde hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak yer almıştır.

Şekip Mosturoğlu Kimdir?

Mehmet Şekip Mosturoğlu, 20 Nisan 1966 İstanbul doğumlu Türk avukat ve spor yöneticisidir. Kuleli Askeri Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mosturoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nda 1997-2006 yılları arasında çeşitli hukuk ve yönetim pozisyonlarında bulunmuş, 2006-2018 arasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Hukuk İşlerinden Sorumlu Asbaşkanlık yapmıştır. 2024 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Beraat Etmişti

İngilizce bilmekte, spor hukuku alanında akademik çalışmalar yapmakta ve dersler vermektedir. Ayrıca TMOK Spor Hukuku Komisyonu ve Spor Hukuku Enstitüsü gibi kuruluşlarda aktif görev almıştır. 3 Temmuz süreci kapsamında yargılanmış ve beraat etmiştir.