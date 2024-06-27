Şekerbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ödenmiş sermayesinin %12,06'sına denk gelen hissesinin İlbak Holding'e devri sürecinin başladığını duyurdu. Açıklamada, Kazakistan merkezli Samruk-Kazyna Invest LLP'nin sahibi olduğu hissenin devri için tarafların, özellikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayının gerekliliği konusunda anlaştıkları belirtildi.

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Şekerbank tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Samruk-Kazyna Invest LLP'nin sahibi olduğu ve Bankamızın ödenmiş sermayesinin %12,06'sına tekabül eden hissenin İlbak Holding A.Ş.'ye devrine ilişkin olarak, Taraflar, diğer koşulların yanında öncelikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayı şartına bağlı olmak kaydıyla anlaşarak süreci başlatmışlardır."

Kaynak: Haber Merkezi