Şekerbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ödenmiş sermayesinin %12,06'sına denk gelen hissesinin İlbak Holding'e devri sürecinin başladığını duyurdu. Açıklamada, Kazakistan merkezli Samruk-Kazyna Invest LLP'nin sahibi olduğu hissenin devri için tarafların, özellikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayının gerekliliği konusunda anlaştıkları belirtildi.

Şekerbank tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Samruk-Kazyna Invest LLP'nin sahibi olduğu ve Bankamızın ödenmiş sermayesinin %12,06'sına tekabül eden hissenin İlbak Holding A.Ş.'ye devrine ilişkin olarak, Taraflar, diğer koşulların yanında öncelikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayı şartına bağlı olmak kaydıyla anlaşarak süreci başlatmışlardır."