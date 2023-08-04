Yozgat’ın nabzını tutan Vali Ziya Polat, Cuma namazı sonrasında esnaf ziyaretinde bulundu

Erdoğan Akdağ Mahallesi DSİ Osmanlı Cami'nde Cuma namazını kılan Vali Polat, namaz sonrasında Viyana Caddesi’nde bulunan esnafı ziyaret edip sorun ve sıkıntılarına kulak verdi.

Konu ile ilgili Valilik tarafından yapılan açıklamada ise, “Erdoğan Akdağ Mahallesi DSİ Osmanlı Cami'nde kıldığı Cuma namazı sonrası Viyana Caddesi’nde bulunan esnaflarımızı ziyaret ederek hayırlı işler bereketli kazançlar diledi” denildi. Melike Aslı Arslan