Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği iş birliğiyle “Şahadetin Başladığı Noktadan Sonsuzluğa” sergisi açılacak.

Eski Askerlik Şubesinde açılacak sergide şehitlerin kişisel eşyaları, üniforma, şapka, mektup, günlük, saat, fotoğraf, madalya, berat ve çeşitli askeri teçhizat parçaları sergilenecek.

Sergiyle ilgili açıklama yapan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen serginin, vatan uğruna canını feda eden şehitlerin hatıralarını yaşatmayı ve milletin değerlerini yeni nesillere aktarmayı amaçladığını belirtti.

Topal, “Sergimizde şehitlerimizin kişisel eşyalarının yanı sıra askeri hatıraları ve kullandıkları teçhizat parçaları yer alacak. Amacımız genç nesillere vatan sevgisini aşılamak, şehit yakınlarının anılarını onurlandırmaktır. Tüm Yozgatlı hemşehrilerimizi sergimize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sergi, 18 Eylül Perşembe günü halkın ziyaretine açılacak.