15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşenler, kabirleri başında dualarla anıldı.

Sarıkaya ilçesinde, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı.

Etkinlikler kapsamında ilçeye bağlı Tepedoğan köyü mezarlığında bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Yıldız Gürsoy’un kabri ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılan ziyarette, Sarıkaya İlçe Müftüsü Zühdü Elveren şehitler için dua etti. Ziyarete Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Osman Gözan, kamu, kurum ve kuruluş müdürleri ile şehit yakınları katıldı.

Kendilerine çok çalışarak Türk bayrağını yüceltme ve aziz vatan toprağını hakkıyla temsil etmenin düştüğünü vurgulayan Kaymakam Demir , "Şehitlerimizin geride bıraktığı kıymetli ailesi bize emanet. Arkada bıraktığı en büyük miras, şerefli ismi. İnşallah şehidimizin ruhu şad, makamı alidir. 15 Temmuz 2016 günü Terör Örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerce Türk halkına ve demokrasisine düzenlenen hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlarımızı mezarları başında andık. İlçemiz Tepedoğan Köyü Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Yıldız Gürsoy’un kabrine gerçekleşen ziyarette İlçe Müftüsü Zühdü Elveren tarafından şehidimiz için dualar okudu” dedi.

Belediye Başkanı Gözan ise "Çok şükür bağrında nice kahramanlar yetiştirmiş, hiçbir zaman istikbalinden ve istiklalinden ödün vermemiş, vatanını toprağını çiğnetmemiş, aziz bayrağını indirmemiş, bu uğurda binlerce can vermiş milletin evlatlarıyız. Dünyanın en kıymetli vatan toprağında yaşıyoruz" diye konuştu.