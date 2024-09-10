Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, şehit oldu. Türkiye'nin dört bir yanını derin bir üzüntüye boğan bu acı haber, Trabzon'daki ailesini yasa boğdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 Eylül 2024'te Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleşen çatışmada Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın ağır yaralandığını ve hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu elim olay hepimizi derinden sarsmıştır. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz."

MİLLİ SAVUNMA BAKANI'NDAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehidin ailesine ve milletimize taziye mesajı gönderdi. Bakan Güler, "9 Eylül 2024'te kahraman silah arkadaşımızı şehit verdik. Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

TRABZON'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Trabzon’da yaşayan aileye, acı haber verildi. 29 yaşında şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın şehadet haberi, Sürmene ilçesine bağlı Yemişli Mahallesi’ndeki ailesine ulaştı. Şehidin babası Ali Yılmaz ve annesi Havva Ayar, evlatlarının acı haberiyle derin bir üzüntü yaşadı. Bekar olan Ayar’ın yakınları, şehidin evine taziyede bulunarak destek oldular. Evin çevresindeki sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı.

CENAZE TÖRENİ

Cenazesi askeri uçakla Trabzon Havalimanı’na getirilecek olan Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın, beş kardeşi var. Ayar, yarın Köprübaşı ilçesinde düzenlenecek askeri törenle ebediyete uğurlanacak.

AYAR'IN KİŞİSEL BİLGİLERİ VE BAĞLANTILAR

Trabzon'un Köprübaşı ilçesine kayıtlı olan Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun akrabası olarak biliniyor. Şehidin vatan için verdiği mücadele ve fedakarlığı, ülke genelinde takdirle anılacak ve anıları her zaman yaşatılacaktır.