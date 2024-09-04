Filmin yayınlanmasıyla birlikte, Aybüke Yalçın'ın hayatı ve şehadet hikayesi bir kez daha gündeme geldi. Peki, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın kimdir, neden ve nasıl şehit oldu? İşte detaylar...

Aybüke Yalçın'ın Hayatı ve Eğitim Serüveni

3 Eylül 1994 tarihinde Ankara'da doğan Şenay Aybüke Yalçın, ilk öğrenimini Ankara'da, orta öğrenimini ise Balıkesir'in Edremit ilçesinde tamamladı. Yükseköğrenimini Konya'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Eğitimi Fakültesinde gerçekleştirdi. Eğitimini başarıyla tamamlayan Aybüke Yalçın, 2016 yılının Ekim ayında Batman'ın Kozluk ilçesindeki Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesine müzik öğretmeni olarak atandı.

"Öğretmen Oldum Ben" Sevincini Yaşadı

Aybüke Yalçın, çalışkanlığı, sevecenliği ve şefkatli yapısıyla hem meslektaşları hem de öğrencileri tarafından çok sevilen bir öğretmendi. "Öğretmen oldum ben" diyerek görevine büyük bir mutlulukla başlayan Aybüke öğretmen, kısa sürede okulun ve çevresinin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Şehadet Hikayesi

9 Haziran 2017 Cuma günü, Aybüke Yalçın, öğrencilerine karne dağıttıktan sonra öğretmen arkadaşlarıyla birlikte Kozluk ilçesinden Batman'a dönüyordu. Ancak bu dönüş yolunda hain terör örgütü PKK'nın saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Yalçın, hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki, tüm müdahalelere rağmen 22 yaşında hayata veda ederek şehit oldu.

Aybüke Öğretmenin Hatırası Yaşatılıyor

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı, okullarda, kütüphanelerde, sanat atölyelerinde, park ve caddelerde yaşatılmaya devam ediyor. Onun anısına düzenlenen etkinlikler, genç öğretmenin idealist duruşunu ve fedakarlığını gelecek nesillere aktarıyor.

Aybüke Yalçın'ı Anlatan Film

Murat Onbul'un yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Uğur Kılıç ve Ozan Bodur'un yazdığı "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi, şehit öğretmenin azim dolu hayatını beyaz perdeye taşıyor. Filmde, Aybüke öğretmeni Nihayet Şahin canlandırırken, baba Sadık Yalçın'ı Caner Kurtaran, anne Zehra Yalçın'ı ise Zeynep Kankonde oynuyor. Filmde ayrıca Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci gibi isimler de yer alıyor.

Bu film, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hikayesini bir kez daha gözler önüne serecek.