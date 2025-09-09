İzmir Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir, İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne 16 yaşındaki bir saldırgan tarafından düzenlenen hain silahlı saldırı sonucunda Şehit oldu. Şehit düşen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir’in hayatı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Türkiye’yi yasa boğan bu acı olayda, Aydemir’in kahramanca görev anlayışı ve emniyet teşkilatındaki uzun yıllara dayanan hizmetleri, kamuoyunda derin bir saygı ve üzüntüyle anılıyor.

8 Eylül 2025 tarihinde İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne gerçekleştirilen silahlı saldırı, Türkiye’nin yüreğine ateş düşürdü. 16 yaşındaki bir saldırganın pompalı tüfekle düzenlediği hain saldırıda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu. Saldırıda Polis Memuru Ömer Amila ağır yaralanırken, bir diğer polis memuru Murat Dağlı hafif yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın “Milletimizin başı sağ olsun” diyerek duyurduğu bu menfur olay, emniyet teşkilatında uzun yıllar hizmet vermiş, deneyimli bir isim olan Muhsin Aydemir’in hayatını kaybetmesiyle derin bir yasa neden oldu.

Şehit Muhsin Aydemir Kimdir?

Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir, Türk Polis Teşkilatı’nın deneyimli ve saygın isimlerinden biriydi. Uzun yıllar boyunca emniyet teşkilatında çeşitli kademelerde görev yapan Aydemir, özellikle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü gibi kritik birimlerde önemli sorumluluklar üstlenmişti. Mesleki hayatı boyunca gösterdiği özveri ve kahramanlıkla tanınan Aydemir, teşkilat içinde sevilen ve saygı duyulan bir isim olarak biliniyordu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Açıklama

Olay sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır.

Kahraman Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.