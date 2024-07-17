Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Yozgat Şubesi tarafından, şehit kabirlerini ziyaret edildi.

“Ahde vefa imandandır” diyen Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Yozgat Şube Başkanı Celal Yalçın, “Yaz Gelişim Programı kapsamında ortaöğretim teşkilatı tarafından mezarlık ve şehit ailesine ziyaret gerçekleştirildi” dedi.

Başkan Yalçın yaptığı açıklamada, “Ülkü Ocakları Şehit Cengiz Baktemur Yaz Gelişim Programı kapsamında ortaöğretim teşkilatımız, şehir mezarlığındaki şehitlerimizin kabirlerinde Kur’an-ı Kerim okuduktan sonra, şehidimiz Sinan Babacan’ın annesini ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim ve ay yıldızlı al Bayrağı’mızı hediye ettiler. Vatan için bayrak için din için şehadete erenlere selam olsun. Allah onlardan razı olsun. Var olsun ortaöğretim. Var olsun ülkü ocakları” ifadelerini kullandı.