Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral’in babası Fahri Meral, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette şehit babası Fahri Meral ile bir süre sohbet eden Kaymakam Aydın, şehit ailelerinin Türk milletinin en kutsal emanetleri olduğunu belirterek, “Devletimiz tüm imkanlarıyla her zaman şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanındadır” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Aydın, Fahri Meral’e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.