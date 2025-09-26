Şehit Mehmet Armağan Alper’in babası Yakup Alper son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Şehit Mehmet Armağan Alper’in Yozgat’ta uzun yıllardır esnaflık yapan babası Yakup Alper, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Merhum Alper, Top Mezarlığı’na defnedildi.

Çapanoğlu Büyük Camii’nde kılınan cenaze namazına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, AFAD İl Müdürü Abdulkadir Karakoç, daire müdürleri, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İleri Gazetesi olarak merhum Yakup Alper’e Allah’tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Muhabir: Alpaslan Demir