İlçede ikamet eden şehit annelerini ziyaret eden Sorgun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü görevlileri anlamlı günde şehit annelerini unutmadı.

Sorgun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü konuya dair yapılan açıklamada ise, “Sorgun Sosyal Hizmet Merkezi olarak 14 Mayıs Anneler Günü münasebetiyle ilçemizde ikamet eden şehit annelerimizi ziyaret ederek anneler gününü kutladık. Şehitlerimizin emaneti kıymetli annelerimize çiçek hediye ederek bu anlamlı günde yanlarında bulunduk. Hem değerli şehit annelerimizi hem de aile ve toplumun temel direği olan tüm annelerimizi sadece bir gün değil yılın 365 günü hatırlıyoruz. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan