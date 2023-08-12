İl Müftüsü Ali Gülden, Merkez Gülyayla Köyü'ne giderek geçtiğimiz günlerde vefat eden İl Müftülüğü personeli Hasan Basri Akdağ'ın amcası Hasan Akdağ'ın ailesi ve 15 Temmuz şehidi Mustafa Koçak'ın ailesine ziyarette bulundu.

Cuma Namazını Gülyayla Köyü Camii'nde kılan Gülden, namaz öncesinde cuma sohbetinde de bulundu. Namaz sonrası köy halkı ile hasbihal eden İl Müftüsü Gülden, akabinde 15 Temmuz şehidi Mustafa Koçak'ın baba evine giderek şehidin babası İbrahim Koçak ile sohbet etti. Haber Merkezi