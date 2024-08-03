Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Şehit Jandarma Astsubay Üst Çavuş Nusret Atmaca'nın ailesini ziyaret etti.

Kaymakamı İhsan Emre Aydın’ın ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı İzzet Görenli ve İlçe Emniyet Müdürü Cenk Gedik hazır bulundu.

Kaymakam Aydın, Diyarbakır-Sur ilçe merkezinde icra edilmekte olan Bayrak 12 operasyonu esnasında 1 Şubat 2016 günü saat 06.47 sıralarında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Diyarbakır Askeri Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Astsubay Üst Çavuş Nusret Atmaca'nın aşağı Cumafakıllı köyünde ikamet eden anne babası Osman ve Fatma Atmaca'yı ziyaret ettiklerini söyledi.