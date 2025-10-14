İçişleri Bakanlığı ve Yozgat Valiliği tarafından desteklenen proje kapsamında şehit aileleri ve gazilerden oluşan 90 kişilik kafile, Şanlıurfa ve Mardin’i kapsayan üç günlük gezi programı için yola çıktı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Yozgat Valiliği’nin katkılarıyla gerçekleştirilen proje, şehit aileleri ve gazilerin moral ve dayanışmasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Program kapsamında katılımcılar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı bulacak.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kafileyi yolcu ederek iyi dileklerde bulundu. Vali Özkan, projede emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür etti.

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Gökay Açıkgöz ise desteklerinden dolayı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne ve Yozgat Valiliği’ne teşekkür ederek, “Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına minnettarız” dedi.

Üç gün sürecek gezi programı, şehit aileleri ve gaziler arasında dayanışmayı artırmayı, aynı zamanda devletin vefa duygusunu pekiştirmeyi hedefliyor.

Katılımcı aileler, düzenlenen bu anlamlı etkinlikle hem manevi bağlarını güçlendirecek hem de farklı şehirlerin kültürel atmosferini deneyimleyecek.