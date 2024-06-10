Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, şehit Ahmet Arslan’ın ailesini ziyaret etti.

İl Müdür Yardımcısı Sevda Şahin ile birlikte Sorgun’da ikamet eden şehit Ahmet Arslan’ın ailesini ziyaret ederek sohbet etti.

Ziyarette, Vali Mehmet Ali Özkan'ın ve eşi Arzu Özkan’ın şehidin çocuklarına göndermiş olduğu hediyeler ve İl Müdürü Arif Topal'ın hediyesi takdim edildi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal yaptığı açıklamada, “Devletimizin tüm kurumlarıyla ve imkanlarıyla ailelerimizin her zaman yanında olduğunu belirtti. Şehidimizin ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.