Şehit Adem Nazım Demirel Kimdir?

Adem Nazım Demirel, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde, Kanlıgeçit Orman İşletme Şefliği'ne bağlı olarak görev yapan genç bir orman işçisiydi. Vatan toprağını ve ormanları korumak için fedakarca çalışan binlerce orman kahramanından biri olarak tanınmaktaydı.

Adem Nazım Demirel Kaç Yaşında?

Şehit Adem Nazım Demirel, elim kazanın yaşandığı tarihte henüz 20 yaşındaydı. Genç yaşında, kutsal bir görev uğruna hayatını kaybetmiştir.

Adem Nazım Demirel Nereli?

Adem Nazım Demirel’in aslen Osmaniyeli olduğu ve Düziçi ilçesinde yaşadığı bilinmektedir. Cenazesi de ailesinin yaşadığı memleketine defnedilmiştir.

Adem Nazım Demirel Evli mi? Çocuğu Var mı?

Şehit Adem Nazım Demirel’in bekar olduğu ve dolayısıyla çocuğunun bulunmadığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır.

Adem Nazım Demirel Nasıl Şehit Oldu?

Adem Nazım Demirel, 13 Ağustos'ta Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesi Karayiğit Köyü yakınlarında başlayan orman yangınına müdahale etmek için görevlendirilen ekipte yer alıyordu. İçinde bulunduğu arazöz, yangın bölgesine intikal ederken virajlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmiştir. Bu elim kazada, Adem Nazım Demirel olay yerinde yaşamını yitirerek şehit olmuştur.

Kazada Başka Yaralanan Oldu mu?

Evet. Aynı arazözde bulunan mesai arkadaşları Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren kazada yaralanmış ve Osmaniye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmışlardır.

Cenazesi Ne Zaman Defnedildi?

Şehit orman işçisi Adem Nazım Demirel’in naaşı, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından 14 Ağustos’ta memleketi olan Düziçi ilçesine bağlı Karayiğit Köyü’nde, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilmiştir.

Bakan Yumaklı’dan Açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, acı haberin ardından sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımlamıştır. Yumaklı mesajında, “Hayatını kaybeden orman kahramanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullanmıştır.