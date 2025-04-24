Hem kamu hem de özel sektörde uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Göksu, özellikle katılımcı kent planlama modelleriyle tanınıyor.

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 1984 yılında mezun olan Göksu, kariyeri boyunca Batıkent, Portakal Çiçeği Vadisi ve Zafertepe Gecekondu Projesi gibi büyük ölçekli ve katılımcı projelerde görev aldı. Türkiye’nin ilk kamu-özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilen Portakal Çiçeği Vadisi Projesi'ni yöneten Göksu, bu alandaki öncü çalışmalarıyla dikkat çekti.

Göksu, kurucu ortağı olduğu Kentsel Strateji şirketi ile şehirlerin geleceğine dair stratejiler ve yenilikçi modeller geliştiriyor. “Kentleri Yeniden Düşünmek” ve “Mahalleleri Yeniden Keşfetmek” vizyonlarıyla yola çıkan Göksu, Tasarım, Araştırma, Katılım, Vizyon, Etki ve Kalkınma başlıkları çerçevesinde gönüllülük esasına dayalı atölyeler kurdu. Bu atölyelerde genç tasarımcılar bir araya gelerek hem deneyim kazanıyor hem de kentler için çözüm üretiyor.

Anadolu Tasarım Atölyesi (ATA) çatısı altında hayata geçirilen TAK Kadıköy, TAK Kartal, Vizyon Atölyesi ve Atölye Muğla Bir gibi platformlarda, yerel halk ile tasarımcıları ortak zeminde buluşturarak sorunlara birlikte çözüm üreten Göksu, aynı zamanda ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan projelere de öncülük ediyor.

Göksu’nun çalışma alanları arasında kentsel vizyon geliştirme, uzlaşma yönetimi, stratejik tasarım, imar hakları transferi ve mahalle örgütlenmeleri yer alıyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok yayını bulunan Göksu, çeşitli üniversitelerde dersler veriyor ve akademik etkinliklerde konuşmacı olarak yer alıyor.